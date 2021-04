Roberto Formigoni riavrà il vitalizio: "Contro di me invettive forcaiole" (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Si deve chiedere a quei parlamentari, a quegli intellettuali e a quei commentatori che tanto si stracciano le vesti di fronte a una sentenza, se ritengano che lo stato di diritto sia ancora il baluardo Contro gli abusi di qualsiasi potere a protezione della singola persona o se per qualcuno possa invece essere ripristinata una forma di condanna a morire di stenti”. Lo scrive Roberto Formigoni in una nota inviata all’ANSA, nella quale denuncia le “invettive forcaiole rivoltemi Contro in questi anni”. Di ieri la notizia che Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio. La commissione contenziosa del Senato ha annullato la delibera che prevedeva la sospensione del vitalizio in base alle sue condanne. L’ex ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Si deve chiedere a quei parlamentari, a quegli intellettuali e a quei commentatori che tanto si stracciano le vesti di fronte a una sentenza, se ritengano che lo stato di diritto sia ancora il baluardogli abusi di qualsiasi potere a protezione della singola persona o se per qualcuno possa invece essere ripristinata una forma di condanna a morire di stenti”. Lo scrivein una nota inviata all’ANSA, nella quale denuncia le “rivoltemiin questi anni”. Di ieri la notizia chetornerà a prendere il. La commissione contenziosa del Senato ha annullato la delibera che prevedeva la sospensione delin base alle sue condanne. L’ex ...

Advertising

FMCastaldo : Mentre gli italiani chiedono più ristori, riaperture in sicurezza e accelerazione sui vaccini, la commissione conte… - SBuffagni : Senza parole Roberto Formigoni, ex senatore, ex Presidente Lombardia, ma soprattutto condannato in via definitiva p… - fanpage : Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio. - LSblendorio : RT @HuffPostItalia: Roberto Formigoni riavrà il vitalizio: 'Contro di me invettive forcaiole' - HuffPostItalia : Roberto Formigoni riavrà il vitalizio: 'Contro di me invettive forcaiole' -