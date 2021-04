Riaperture Italia, Speranza: in Programma Uscita Graduale Dalle Misure Restrittive (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Ministro della Salute Speranza chiarisce il Programma del Governo per quanto riguarda le Riaperture in Italia. “Dovremo Programmare una gradualità di Uscita Dalle Misure più Restrittive. Abbiamo bisogno di ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Ministro della Salutechiarisce ildel Governo per quanto riguarda lein. “Dovremore una gradualità dipiù. Abbiamo bisogno di ...

Advertising

Antonio_Tajani : Vogliamo che almeno la ristorazione all’aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco. Il piano d… - Agenzia_Italia : Manifestanti bloccano l'A1 ad Orte: 'Non ne possiamo più di promesse sulle riaperture' - forza_italia : La nostra proposta è di stanziare 20 miliardi al mese fino alla fine dell'emergenza. In attesa di completare il pia… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'A luglio la riaperture delle fiere internazionali in Italia #ANSA' - Via @C_Randieri #Randieri - cappelIaiomatto : A luglio la riaperture delle fiere internazionali in Italia #ANSA -