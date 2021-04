Riaperture e coprifuoco | i tempi Ristoranti | palestre e cinema attendono la svolta

Advertising

Antonio_Tajani : Vogliamo che almeno la ristorazione all’aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco. Il piano d… - teobaratto90 : RT @GastronomikaLk: Abbiamo raccontato le chiusure dei ristoranti, le corse nei supermercati, le riaperture, abbiamo organizzato scuole di… - nonrispondere : RT @ErmannoKilgore: ??????si sapeva da novembre 2020 che si sarebbe riaperto a Maggio 2021 hanno cambiato il governo per che motivo? https://… - infoitinterno : Riaperture da maggio: ristoranti aperti e coprifuoco dalle 24, le ipotesi - infoitinterno : Riaperture e coprifuoco: quando può arrivare la svolta. Ristoranti, palestre e cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture coprifuoco

Nel documento si propone lo "spostamento deldalle 22 a mezzanotte", contestuale alla ... quindi, fatidica data in cui - si è sempre detto - si sperava arrivassero le prime. ...Read More Newsristoranti sera ea mezzanotte, ipotesi 14 Aprile 2021dei ristoranti anche la sera ea mezzanotte. Sono le ipotesi che circolano in vista ...Anche secondo il ministro Speranza, da molti definito “rigorista”, sarebbe “lecito aspettarsi le riaperture a maggio ... con lo spostamento del coprifuoco dopo le 22. Nei prossimi giorni, scrive La ...Riaperture in Italia: maggio sarà il mese chiave. Draghi chiede al Comitato tecnico scientifico i protocolli per i settori che possono riaprire ...