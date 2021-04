Pil, Visco: “Possibile +4% nel 2021? (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita… ha spiegato il governatore di Bankitalia, fino a quando “non saranno superati i momenti difficili” abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita… ha spiegato il governatore di Bankitalia, fino a quando “non saranno superati i momenti difficili” abr/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

mara_carfagna : Il governatore Visco conferma che il momento della ripresa sta per arrivare anche per l'economia. Una possibile rip… - CorriereCitta : Pil, Visco: “Possibile +4% nel 2021? - Cardono_w : RT @mara_carfagna: Il governatore Visco conferma che il momento della ripresa sta per arrivare anche per l'economia. Una possibile riparten… - GruppoFICamera : RT @mara_carfagna: Il governatore Visco conferma che il momento della ripresa sta per arrivare anche per l'economia. Una possibile riparten… - dad200000000 : RT @mara_carfagna: Il governatore Visco conferma che il momento della ripresa sta per arrivare anche per l'economia. Una possibile riparten… -