Advertising

TV7Benevento : Pd: Fratoianni a manifesto Bettini, 'ricostruire coalizione, via tabù come patrimoniale'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni manifesto

Il Manifesto

Oggi, dalle 15 alle 20, si svolgerà la presentazione deldi 'Le Agorà', spazio e ... ne discutono: dalle 15 alle 16 Enrico Rossi, Marcella Lucidi, Nicola, Enrico Gasbarra, ...A illustrare ildelle Agorà, con intellettuali come Mario Tronti e Nadia Urbinali, e con ... Con una maratona di interventi e ospiti, da Elly Schlein a Nicola. Sebbene i promotori ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ricostruzione di uno spazio di confronto e infine anche di una alleanza, di una coalizione in grado di rimettere al centro alcuni nodi: non possiamo pensare che l'uscita d ...Secondo Goffredo Bettini "una convergenza di interessi nazionali e internazionali" ha portato alla caduta di Giuseppe Conte. Ma il suo partito non gli crede ...