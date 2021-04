Pallanuoto, Serie A1 2021: Pro Recco e Brescia si qualificano già per le semifinali play-off (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è aperto oggi il quarto turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Nel Girone E la Pro Recco passa comodamente in casa del Posillipo per 4-23, mentre nel Girone F il Brescia è corsaro in casa del Savona per 11-17, ma la sorpresa di giornata la firma il Salerno, che blocca sul 10-10 l’Ortigia. I campani allontanano in maniera forse definitiva i siciliani dalle semifinali play-off, alle quali sono già aritmeticamente qualificate Pro Recco e Brescia, con i lombardi già certi del primo posto nel Girone F, che li porterà ad incrociare la seconda del Girone E. La sfida tra Telimar Palermo e Pallanuoto Trieste si giocherà sabato 17 aprile alle ore 15.00. TABELLINI CN POSILLIPO-PRO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è aperto oggi il quarto turno del Preliminary Round Scudetto del campionato diA1 dimaschile. Nel Girone E la Propassa comodamente in casa del Posillipo per 4-23, mentre nel Girone F ilè corsaro in casa del Savona per 11-17, ma la sorpresa di giornata la firma il Salerno, che blocca sul 10-10 l’Ortigia. I campani allontanano in maniera forse definitiva i siciliani dalle-off, alle quali sono già aritmeticamente qualificate Pro, con i lombardi già certi del primo posto nel Girone F, che li porterà ad incrociare la seconda del Girone E. La sfida tra Telimar Palermo eTrieste si giocherà sabato 17 aprile alle ore 15.00. TABELLINI CN POSILLIPO-PRO ...

Advertising

siracusaoggi : (Pallanuoto, Serie A1. Vittoria sfumata nel finale, pari a Salerno per l'Ortigia (10-10)) - - siracusaoggi : (Pallanuoto, Serie A1. L'Ortigia parte per Salerno per inseguire le finali scudetto) - - SanremoNews : Pallanuoto: in Serie A Femminile la Rari Nantes Imperia perde contro Aquatica Torino 5-7 - ilnazionaleit : Pallanuoto: in Serie A Femminile la Rari Nantes Imperia perde contro Aquatica Torino 5-7 - ASDRoma2007Arv1 : Campionato Pallanuoto F.I.N. Serie A 2, girone centro 10/04/2021 VII giornata, II di ritorno Roma 2007 Arvalia 12… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Pallanuoto, la R.N. Savona battuta dal Brescia Brescia, nella piscina "Zanelli" di Savona, l'incontro valevole per la 4giornata del Girone F dei Preliminary Round Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 17 a 11 è stato il risultato ...

Una nuova segnaletica MUDIF a Finalborgo e Perti ... nei punti di accesso e all'interno di Castel Gavone, è stata posizionata una serie di pannelli ... […] Navigazione articoli Pallanuoto, la R. N. Savona battuta dal Brescia Coronavirus, nuovo ...

Pallanuoto, Serie A1. Vittoria sfumata nel finale, pari a Salerno per l'Ortigia (10-10) SiracusaOggi.it Pallanuoto, Serie A1 2021: Pro Recco e Brescia si qualificano già per le semifinali play-off Si è aperto oggi il quarto turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nel Girone E la Pro Recco passa comodamente in casa del Posillipo per 4-23, mentre ...

Pallanuoto, Serie A1. Vittoria sfumata nel finale, pari a Salerno per l’Ortigia (10-10) Si è chiuso in parità, sul 10-10, il match tra Salerno e Ortigia. Il sette siracusano parte male ed è costretto ad inseguire dopo i primi due tempini. Veemente il ritorno nel terzo e quarto parziale.

Brescia, nella piscina "Zanelli" di Savona, l'incontro valevole per la 4giornata del Girone F dei Preliminary Round Scudetto del Campionato diA 1 di. 17 a 11 è stato il risultato ...... nei punti di accesso e all'interno di Castel Gavone, è stata posizionata unadi pannelli ... […] Navigazione articoli, la R. N. Savona battuta dal Brescia Coronavirus, nuovo ...Si è aperto oggi il quarto turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nel Girone E la Pro Recco passa comodamente in casa del Posillipo per 4-23, mentre ...Si è chiuso in parità, sul 10-10, il match tra Salerno e Ortigia. Il sette siracusano parte male ed è costretto ad inseguire dopo i primi due tempini. Veemente il ritorno nel terzo e quarto parziale.