NFL – 101 flop nella storia del draft

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I giorni del2021 si stanno avvicinando e sarà presto il momento, per le 32 franchigie della lega, di mettere in campo le analisi portate avanti fino a questo punto. Le squadre della NFL sperano di trovare i nuovi elementi in grado di rendere più competitive le loro rose. Tuttavia, non sempre le scelte vengono ripagate e il rischio, di selezionare un profilo non all’altezza delle aspettative, aleggia costantemente. Ecco una lista dei 101deldella National Football League. 101del: chi c’è in cima alla lista?classifica stilata da USA Today Sports, c’è una grande presenza di quarterback, trattandosi del ruolo che genera le maggiori aspettative. In 1a posizione c’è infatti Ryan Leaf, quarterback ...