Mezzi pubblici gratis? Un'idea novecentesca. Contro l'inquinamento in città serve ripensare la mobilità (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ogni tanto si riaffaccia la suggestione di rendere gratuiti i trasporti pubblici locali. Ovviamente la gratuità è riferita ai passeggeri, che non pagherebbero più né biglietti né abbonamenti: i trasporti costano, e verrebbero pagati dai contribuenti attraverso la fiscalità generale. Non credo che ci possa essere una amministrazione comunale di grande città, o governo regionale o nazionale, che realmente si faccia – ulteriore – carico dei costi del trasporto pubblico locale (Tpl). Ma qualcosa della logica secondo la quale per l'ecologia e Contro l'inquinamento sarebbe opportuna la gratuità per incentivare a non usare l'auto… ogni tanto sfocia in fatti. Per esempio, nell'Ile de France si rende gratuito l'uso del Tpl in giornate in cui si limita l'uso delle auto: gli argomenti dei sostenitori della gratuità sono di tipo ...

