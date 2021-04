LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan» (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Per quanto riguarda il Milan non abbiamo Nessun interesse per questa questione. Da settimane sto smentendo questa voce che attratto più attenzione di altre operazioni che abbiamo fatto. Ormai mi sono esaurito nel cercare di smentire questa notizia”. Lo ha detto Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo LVMH , nel corso del Merger & Acquisition L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Per quanto riguarda ilnon abbiamoper questa questione. Da settimane sto smentendo questa voce che attratto più attenzione di altre operazioni che abbiamo fatto. Ormai mi sono esaurito nel cercare di smentire questa notizia”. Lo ha detto Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo, nel corso del Merger & Acquisition L'articolo

Advertising

Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan» - _schiaffino__ : RT @CalcioFinanza: LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan» - MareMos63645927 : RT @CalcioFinanza: LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan» - sportli26181512 : #Finanza #Notizie LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan»: “Per quanto riguarda il Milan non abbiamo nessun… - Dottor1899ACM : RT @CalcioFinanza: LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan» -

Ultime Notizie dalla rete : LVMH smentisce LVMH smentisce: «Nessun interesse per il Milan» Calcio e Finanza Dalle voci su Etro alle ipotesi su Armani: il 2021 sarà l’anno dell’M&A della moda Accanto a operazioni a sorpresa, come l’acquisto di Stone Island da parte di Moncler e di Jil Sander da Otb, si rincorrono voci di alleanze e cessioni - Il Covid ha accelerato i trend di consolidament ...

Giorgio Armani si dice pronto ad allearsi a un partner Lo stilista lascia presagire per la prima volta un’eventuale alleanza con un investitore per il suo gruppo. Lo ha detto alla versione statunitense della rivista Vogue. L'italiana Exor figura tra i pot ...

Accanto a operazioni a sorpresa, come l’acquisto di Stone Island da parte di Moncler e di Jil Sander da Otb, si rincorrono voci di alleanze e cessioni - Il Covid ha accelerato i trend di consolidament ...Lo stilista lascia presagire per la prima volta un’eventuale alleanza con un investitore per il suo gruppo. Lo ha detto alla versione statunitense della rivista Vogue. L'italiana Exor figura tra i pot ...