Lega | il coordinamento regionale attacca Ricciardi | “Per uno che va via | dieci ne arrivano”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli 14 aprile 2021 – Continua la polemica in casadopo la scelta dell'ormai ex coordinatore sannita Lucadi dimettersi. A stretto giro è arrivata la risposta deldel Carroccio. "Da un comunicato stampa a firma del coordinatore provinciale Lucae di altri dirigenti delladi Benevento, prendiamo atto della volontà di alcuni esponenti di rimettere il proprio mandato alla segreteria. Riguardo al suddetto documento precisiamo che nessun atto ufficiale è stato depositato presso la segreteria dellaCampania. A seguito di colloqui telefonici con alcuni dei soggetti citati daci risulta che qualcuno non sia stato neanche avvisato di ...

...a cuor leggero stante il grande rapporto di immutata amicizia e fiducia incondizionata che mi...] Politica Canciani (Forza Italia): 'La nomina di Melgrati e quelle delregionale di ...... come la pandemia, stanno ridisegnando gli orizzonti del nostro futuro, lavuole esserci con ... Andrea Micci e Federica Guiducci per assicurare unità di indirizzi e il necessario, ...Gli uomini e le donne della Lega si porranno come un punto di riferimento nel raccogliere ... Andrea Micci e Federica Guiducci per assicurare unità di indirizzi e il necessario coordinamento, vuole ...Obiettivo: conoscere quali sono i progetti operativi per la ripresa del Paese e per le professioni. Dal decreto Sostegni al Superbonus, fino alle scadenze ...