Le mascherine chirurgiche non contengono «parassiti» | ma fibre di tessuto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 14 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un video pubblicato il 13 aprile su TikTok. Il filmato dura in tutto poco meno di 30 secondi e parla di un esperimento fatto in casa su alcune «nuove» che se esposte al vapore o al respiro umano rivelerebbero la presenza di «filamenti sospetti che si muovono» e che continuano a muoversi anche se estratti con una pinzetta. Nella descrizione che accompagna il video l’autrice definisce questi filamenti «» e utilizza l’hashtag #morgellons. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, il morbo di Morgellons è una patologia immaginaria diagnosticata per la prima volta nel 2001 dalla statunitense Mary Leitao, ex tecnico di laboratorio che ritenne di aver rilevato delle formazioni sottocutanee ...