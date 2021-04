(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Una volta giocavamo ad Amburgo e diceva che sono unoserbo. Ma capisco tutto. Ho un buon rapporto con lui. Ci conosciamo da molto tempo. Mie io lo chiamotutto il tempo”. Così Filip Kraijnovic in conferenza stampa dopo la vittoria nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021 che lo proietta agli ottavi proprio contro Fabio, con cui in passato ha avuto storie tese. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : Fognini avanza spedito ?????? L'aria di Monte Carlo fa bene a Fabio, che si sbarazza di Jordan Thompson senza problem… - sportface2016 : #RolexMCMasters, #Krajinovic su #Fognini: 'Mi chiama zingaro e io faccio lo stesso con lui' - kekko___n : Fognini domani, dovrá giocare una signor partita contro il serbo Krajinovic. Su 3 incontri con lui, Fognini ne ha v… - Sara25802788 : RT @GeorgeSpalluto: Fogna c'è! Fabio batte molto agevolmente Jordan Thompson 63 63 e accede per la 5^ volta agli ottavi di finale del torne… - LorenzoMolaioni : RT @GeorgeSpalluto: Fogna c'è! Fabio batte molto agevolmente Jordan Thompson 63 63 e accede per la 5^ volta agli ottavi di finale del torne… -

Ultime Notizie dalla rete : Krajinovic Fognini

Prossimo avversario disarà il vincente del match tra il serbo Filip(37) e l'argentino Juan Ignacio Londero (94) ripescato in tabellone dopo il ritiro del russo Daniil Medvedev, ...Passano il turno anche Garin, Dimitrov e. I risultati del 2° turno di Montecarlo : Djokovic b Sinner 6 - 4 6 - 2, Goffin b Cecchinato 6 - 4 6 - 0, Rublev b Caruso 6 - 3 6 - 2,b ...Sarà possibile seguire l’incontro Fognini-Krajinovic in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Fabio Fognini e ...MONTECARLO (MONACO) - Sara' Filip Krajinovic a sfidare Fabio Fognini negli ottavi di finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di ...