Isola dei Famosi, Fariba reagisce: scontri col gruppo, poi fa la "spia" (Di mercoledì 14 aprile 2021) La mamma di Giulia Salemi dopo essere finita in nomination ha deciso di non starsene più zitta e riporta a Paul tutto ciò che il gruppo ha detto si lui L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - amyamy80861782 : RT @_LadyErika_: Ma solo io ho immaginato tutti che festeggiavano sull’isola quando Brando se n’è andato per dei controlli medici? #tzvip… - amyamy80861782 : RT @vertiigos: Non credo sia un caso che i due più 'attaccati' siano stati Awed prima e Fariba ora, qualcuno sa che fuori hanno dei fandom… - _LadyErika_ : Ma solo io ho immaginato tutti che festeggiavano sull’isola quando Brando se n’è andato per dei controlli medici?… -