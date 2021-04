iPhone, il notch resterà per sempre? Secondo Kuo no: ecco quando spariràHDblog.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il noto analista Ming-Chi Kuo si sbilancia sul futuro dei melafonini: il notch non resterà per sempre, ma è destinato a scomparire. Anche se servirà aspettare ancora qualche anno.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il noto analista Ming-Chi Kuo si sbilancia sul futuro dei melafonini: ilnonper, ma è destinato a scomparire. Anche se servirà aspettare ancora qualche anno.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Albus961 : RT @HDblog: iPhone, il notch resterà per sempre? Secondo Kuo no: ecco quando sparirà - TuttoTechNet : Si parla di grosse novità per iPhone 14 e iPhone 15: ecco le ultime info leak #apple - HDblog : iPhone, il notch resterà per sempre? Secondo Kuo no: ecco quando sparirà - macitynet : iPhone 13, altri schermi confermano il notch più piccolo - BWhiteblack : RT @HDblog: iPhone 13, un leak svela il design: notch più piccolo e cambia anche la fotocamera -