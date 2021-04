Governo Draghi: riaperture a maggio? Novità per ristoranti e coprifuoco (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Governo Draghi presto potrebbe mettere in campo un programma di riaperture che prenderebbe il via già a inizio maggio. Al vaglio dei tecnici dell’esecutivo, in particolare, l’alleggerimento delle restrizioni per le attività che possono essere organizzate all’aperto. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori Governo Draghi: riaperture in arrivo a maggio? Il Governo Draghi dovrebbe presto mettere in campo un programma di riaperture. È stato lo stesso ministro Speranza, sicuramente tra le voci più “prudenti” nella gestione dell’epidemia, a fornirne il probabile timing intervistato dal Corriere della Sera: ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilpresto potrebbe mettere in campo un programma diche prenderebbe il via già a inizio. Al vaglio dei tecnici dell’esecutivo, in particolare, l’alleggerimento delle restrizioni per le attività che possono essere organizzate all’aperto. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, laranza degli italiani sta con i ristoratoriin arrivo a? Ildovrebbe presto mettere in campo un programma di. È stato lo stesso ministro Speranza, sicuramente tra le voci più “prudenti” nella gestione dell’epidemia, a fornirne il probabile timing intervistato dal Corriere della Sera: ...

