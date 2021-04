GetsuFumaDen | Undying Moon | teaser trailer per PC e Nintendo Switch del roguevania di Konami – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha presentato con une alcune immagini, il suo nuovo gioco in stile Ukiyo-e /2D per PC e.. Durante l’Indie World di aprile 2021ha presentato il suo nuovo e interessante progetto per PC e. Stiamo parlando dicon nuovo gioco in stile Ukiyo-e /2D sviluppato dallo studio indipendente Guru Guru. Per mostrare le potenzialità del progetto, il publisher nipponico ha pubblicato une alcune immagini prese dalla versione per. ...

