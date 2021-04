(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'hanno chiamato Mother of All Road Trips, quelli della: un tour di 110.000 miglia (quasi 180 mila km), attraverso 37 Stati del Nord America, che è servito a testare il, il sistema di tecnologie dell'Ovale blu che consente di viaggiare("hands-free") in alcuni tratti di autostrada. il passaggio finale di un processo di sviluppo durato anni, che ha richiesto oltre 800 mila km di prove. Ora siamo ai dettagli, in attesa del lancio commerciale, previsto nella seconda metà del 2021: sui veicoli già predisposti, nello specifico quelli con il Co-Pilot360 Active 2.0 Prep Package, questa tecnologia potrà essere aggiunta anche tramite gli aggiornamenti over-the-air. Uscire dal laboratorio. Il road trip delè iniziato un anno fa coinvolgendo diversi esemplari di F-150 e ...

infoitscienza : Ford BlueCruise - Viaggio 'senza mani' con la Mustang Mach-e e l'F-150 - VIDEO - infoitscienza : Ford BlueCruise - Viaggio senza mani con la Mustang Mach-e e l' F-150 - VIDEO - infoitscienza : Ford BlueCruise, guida di Livello 2 senza mani su Mustang Mach-E - dinoadduci : Ford BlueCruise - Viaggio 'senza mani' con la Mustang Mach-e e l'F-150 - VIDEO - zazoomblog : Ford BlueCruise - Viaggio senza mani con la Mustang Mach-e e lF-150 - VIDEO - #BlueCruise #Viaggio #senza #Mustang -

Ultime Notizie dalla rete : Ford BlueCruise

...del nuovo sistemache permette di viaggiare in autostrada senza dover tenere le mani sul volante. La casa dell'ovale blu ha lavorato moltissimo per arrivare a svilupparlo.Mustang ...Il sistema sviluppato dall'automaker verrà messo a disposizione dei clienti entro l'anno, inizialmente attraverso un aggiornamento ...Secondo Ford, la sua muscle car è addirittura l’auto sportiva più desiderata al mondo, oltre ad essere la coupé sportiva più venduta per il sesto anno consecutivo. Secondo IHS Markit, grazie al succes ...Ford BlueCruise, la guida senza mani per 110.000 miglia con F-150 e Mustang-Mach-E. Test nel “Mother of All Road Trips" attraverso 37 stati negli USA.