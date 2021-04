Erdogan ‘bacchetta’ Draghi: “Parole indecenti e maleducate. Io sono stato eletto, tu nominato” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alla fine ha ceduto replicando, ma non allo sgarbo maschilista nei confronti del presidente della Bce Lagarde, ma a quanto dichiarato dal premier Draghi, che ha smorzato la questione affermando che questo ci si poteva aspettare da ‘un dittatore’! Che poi, tutto sommato, pur definendolo un ‘dittatore’, Draghi ha anche aggiunto “di cui però si ha bisogno”. Erdogan a Draghi: “Affermazioni gravi che hanno distrutto i rapporti fra i nostri due paesi” Così oggi, ‘arringando un gruppo di giovani all’interno della biblioteca di Ankara, Recep Tayyip Erdogan è sbottato: “Le dichiarazioni del primo ministro italiano sono di una totale indecenza e maleducazione“. Affermazioni che, a detta del premier turco, avrebbero di fatto ‘distrutto le relazioni fra l’Italia ed il suo paese’ e che lui, a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alla fine ha ceduto replicando, ma non allo sgarbo maschilista nei confronti del presidente della Bce Lagarde, ma a quanto dichiarato dal premier, che ha smorzato la questione affermando che questo ci si poteva aspettare da ‘un dittatore’! Che poi, tutto sommato, pur definendolo un ‘dittatore’,ha anche aggiunto “di cui però si ha bisogno”.: “Affermazioni gravi che hanno distrutto i rapporti fra i nostri due paesi” Così oggi, ‘arringando un gruppo di giovani all’interno della biblioteca di Ankara, Recep Tayyipè sbottato: “Le dichiarazioni del primo ministro italianodi una totale indecenza e maleducazione“. Affermazioni che, a detta del premier turco, avrebbero di fatto ‘distrutto le relazioni fra l’Italia ed il suo paese’ e che lui, a ...

