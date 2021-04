Di Maio: “Una delle alleanze globali di cui abbiamo bisogno è quella contro lo stravolgimento climatico” (Di mercoledì 14 aprile 2021) WASHINGTON – “A Washington ho avuto un incontro particolarmente cordiale con il Segretario di Stato USA Antony Blinken, che ringrazio per l’accoglienza. abbiamo discusso del dossier libico, di anti terrorismo e di come intensificare la nostra collaborazione per affrontare al meglio la ripresa post pandemica. Al bilaterale ha partecipato anche l’inviato speciale per il clima del Presidente Joe Biden, John Kerry. Una delle alleanze globali di cui abbiamo bisogno è quella contro lo stravolgimento climatico. abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: avviare la transizione energetica. Che significa nuovi posti di lavoro, un pianeta meno inquinato e una qualità della vita migliore per le future ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) WASHINGTON – “A Washington ho avuto un inparticolarmente cordiale con il Segretario di Stato USA Antony Blinken, che ringrazio per l’accoglienza.discusso del dossier libico, di anti terrorismo e di come intensificare la nostra collaborazione per affrontare al meglio la ripresa post pandemica. Al bilaterale ha partecipato anche l’inviato speciale per il clima del Presidente Joe Biden, John Kerry. Unadi cuilocondiviso un obiettivo chiaro: avviare la transizione energetica. Che significa nuovi posti di lavoro, un pianeta meno inquinato e una qualità della vita migliore per le future ...

