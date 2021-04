Denise Pipitone come Cucchi: “Chi sa qualcosa nelle forze dell’ordine parli” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, è ospite della puntata di stasera di “Chi l’ha visto?”. Ecco le sue dure parole contro chi ha indagato su sua figlia. Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone a “Chi l’ha visto?”. Nella puntata di oggi 14 aprile, in onda su Rai3, Federica Sciarelli ha invitato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Piera Maggio, mamma di, è ospite della puntata di stasera di “Chi l’ha visto?”. Ecco le sue dure parole contro chi ha indagato su sua figlia. Si torna a parlare del caso dia “Chi l’ha visto?”. Nella puntata di oggi 14 aprile, in onda su Rai3, Federica Sciarelli ha invitato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - Scrondo72 : Non mi capita mai di vedere #chilhavisto..lo sto guardando perché posso solo immaginare cosa provi la madre di Deni… - pellicch1612 : @toxic__dona Denise fu riconosciuta dal Sig. Pipitone marito di Piera , ma in realtà era figlia dell’ex Polizzi .. -