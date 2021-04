Covid | Vaia | «Dobbiamo far respirare la società | all' aperto contagio molto più difficile»

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La prima metà di aprile è quasi alle spalle. Il fatto che la bella stagione sia alle porte non è più solo un tema meteorologico, ma anche epidemiologico. Sì, perché cambiano le abitudini e questo può influenzare le decisioni in tema riaperture rispetto alla necessità di tenere sotto controllo la questione. L'aria che tira: parla Francesco, direttore sanitario dello Spallanzani Sono, in tal senso, significative le parole del professor Francesco. A parlare ai microfoni della trasmissione L'aria che tira di La7 è il direttore sanitario di una struttura d'eccellenza come lo Spallanzani di Roma. «Il paradigma - ha dichiarato - di questa malattia-19 è la fame d'aria, la dispnea. Non riuscire a. Noifare esattamente il contrario: ...