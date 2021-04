Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest 2021 dedicato all’intrattenimento

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In diretta streaming dalle 13:45 alle 19:30, la nuova edizione del Wnf si apre con un pomeriggio. Tra gli ospiti: Francesca Michielin, Riccardo Rossi, Michela Murgia e i live acustici di Fulminacci, Folcast e La rappresentante di lista Cinema, musica, serie tv, teatro, videogame, podcast, libri, fumetti e tanto altro: in una parola, Play, il tema della giornata inaugurale deldi quest’anno. Iniziapomeriggio l’edizionedel più grande evento italiano a partecipazione gratuitaall’innovazione, in un format misto digitale e analogico che si sviluppa nell’arco di 6 mesi con 5 appuntamenti tematici. L’evento di, mercoledì 14 aprile, è tutto digitale e sarà trasmesso in ...

Advertising

ale_deve : RT @develer: Primo giorno di lavoro in Develer? Scopri che cosa ti aspetta e il nostro kit di benvenuto! ?? - rinaldodinino : RT @ChiaraScalzi85: #Sport #Puglia - la giunta Emiliano cosa aspetta a sostenere i collaboratori con contributi a fondo perduto ? https://t… - acutieagawa : raga prepariamoci a soffrire a causa di itachi ?????? mi è bastato vedere sasuke sotto la pioggia per capire cosa mi aspetta - SisMMITH : @solonelygolden Io avevo fatto quella cosa che ti chiede di scegliere e ti fa la classifica, aspetta ti taggo nel link - RobMacCready : RT @trinacria_10: Trombosi cerebrale a 26 anni....e giusto quindi fare un decreto ricattatorio che li spinge a vaccinarsi? Stato criminale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa aspetta

Il Sole 24 ORE

Secondo Marco Michielli, di Confturismo Veneto: Ci si, dunque, delle decisioni in merito nei prossimi giorni. Vedi anche: Riapertura ristoranti, bar, palestre e cinema: regole possibili dopo ......gesto che non appare proprio in linea con la trasparenza che sida un'ente pubblico. Perché si parla di Palazzo Marino, non della Ferrari o della Coca cola. Ma allora torna la domanda:...Ma immagino che dovreste aspettare fino alla fine della serie ... nonostante Kevin Feige e lo stesso Chris Evans abbiano smentito la cosa.Ma cosa propongono le Regioni sulle possibili riaperture di maggio ... Sono ore decisive dunque per capire com si prospetterà il mese di marzo. Non ci resta che aspettare per conoscere i dettagli di ...