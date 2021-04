Contrasto agli stupefacenti in centro: i carabinieri sgombrano un’abitazione occupata (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I carabinieri della Stazione di Salerno Principale, dopo aver raccolto numerose doglianze da parte di residenti della zona prospiciente il Duomo, in base alle quali sarebbe aumentato il flusso di giovani non residenti con il probabile scopo di consumare stupefacenti fra i vicoli, al riparo dalle vie di maggior passaggio, e hanno deciso di effettuare un’operazione che ha portato anche ad un’ulteriore scoperta. In Via Giovanni Guarna si sarebbe appena verificata l’occupazione abusiva di un’abitazione, destinata con ogni probabilità al consumo di stupefacenti. Immediatamente i carabinieri si sono recati sul luogo, accertando effettivamente che un’appartamento da poco liberato con sfratto esecutivo era stato occupato; gli operanti hanno pertanto fatto ingresso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Idella Stazione di Salerno Principale, dopo aver raccolto numerose doglianze da parte di residenti della zona prospiciente il Duomo, in base alle quali sarebbe aumentato il flusso di giovani non residenti con il probabile scopo di consumarefra i vicoli, al riparo dalle vie di maggior passaggio, e hanno deciso di effettuare un’operazione che ha portato anche ad un’ulteriore scoperta. In Via Giovanni Guarna si sarebbe appena verificata l’occupazione abusiva di, destinata con ogni probabilità al consumo di. Immediatamente isi sono recati sul luogo, accertando effettivamente che un’appartamento da poco liberato con sfratto esecutivo era stato occupato; gli operanti hanno pertanto fatto ingresso ...

anteprima24 : ** Contrasto agli stupefacenti in centro: i #Carabinieri sgombrano un’abitazione occupata **… - NewSicilia : #Newsicilia OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA - Contrasto agli abusi delle agevolazioni #Covid, IL VIDEO - Umbria_N_Web : Approvata all’unanimità mozione per contrasto agli abusi su minori e alla pedopornografia – Iniziativa della lega (… - AcsNewsUmbria : APPROVATA ALL’UNANIMITÀ MOZIONE PER CONTRASTO AGLI ABUSI SU MINORI E ALLA PEDOPORNOGRAFIA – INIZIATIVA DELLA LEGA (… - TfnWeb : Capitaneria, “più contrasto agli illeciti ambientali e l’app per le segnalazioni” -