Coinbase, come il mercato impazzisce per le criptovalute e se ne infischia della Fed (Di mercoledì 14 aprile 2021) Poche ore prima della quotazione al Nasdaq, il capo della Fed Powell aveva bollato le criptovalute come “veicoli di speculazione”. Poche ore dopo il debutto al Nasdaq della piattaforma di scambio di criptovalute, il titolo vola, andando molto meglio delle attese e sfiorando una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari. Insomma, mai come stavolta l’appello della banca centrale statunitense è caduto nel vuoto: i mercati se ne sono infischiati e si sono buttati a capofitto in un business affascinante quanto aleatorio. Sicuramente è uno degli effetti della strabordante liquidità di cui le banche centrali di mezzo mondo hanno inondato i mercati: c’è tanto denaro in giro, bisogna investirlo e non tenerlo fermo, vanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Poche ore primaquotazione al Nasdaq, il capoFed Powell aveva bollato le“veicoli di speculazione”. Poche ore dopo il debutto al Nasdaqpiattaforma di scambio di, il titolo vola, andando molto meglio delle attese e sfiorando una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari. Insomma, maistavolta l’appellobanca centrale statunitense è caduto nel vuoto: i mercati se ne sonoti e si sono buttati a capofitto in un business affascinante quanto aleatorio. Sicuramente è uno degli effettistrabordante liquidità di cui le banche centrali di mezzo mondo hanno inondato i mercati: c’è tanto denaro in giro, bisogna investirlo e non tenerlo fermo, vanno ...

Advertising

Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Coinbase, come il mercato impazzisce per le criptovalute e se ne infischia della Fed - HuffPostItalia : Coinbase, come il mercato impazzisce per le criptovalute e se ne infischia della Fed - rulesandmarkets : RT @lauranaka: #GoldmanSachs fa faville: eps +500% (!!) y/y anche grazie a febbre SPAC; utili JP Morgan quintuplicati grazie ad accantoname… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #GoldmanSachs fa faville: eps +500% (!!) y/y anche grazie a febbre SPAC; utili JP Morgan quintuplicati grazie ad accantoname… - 24Trends_Italia : 1. Coinbase - 50M+ 2. Sicilia zona rossa - 20M+ 3. Enrica Bonaccorti - 20M+ 4. Come è morto Leonardo da Vinci - 20M… -