Cassinetta perde il Bancomat | inaccettabile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassinetta perde

Il Giorno

In futuro la soluzione per i cittadini dipotrebbe essere legata a un accordo con Poste Italiane o con altri istituti bancari, che l'Amministrazione ha già contattato: "Di nuovo qualche ...Lo sportello bancario di Mps chiude i battenti: era l’unico presente nel paese di duemila abitanti dov’era possibile prelevare contante ...Abbiamo visto passare in rassegna, seppur brevemente, i 20 borghi che hanno partecipato, e sinceramente, senza voler denigrare nessuno, crediamo che Robecco Sul Naviglio non sia secondo a nessuno di ...