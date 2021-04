Caso tamponi Lazio, la Procura chiede una pena più grave per Lotito (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Procura federale chiederebbe una sanzione più pesante per il presidente della Lazio Claudio Lotito in merito al Caso tamponi Prosegue il Caso tamponi che ha visto indagata la Lazio. Dopo la prima udienza, che ha visto il giudice Mastrocola decidere per 150.000 euro di multa per la società, 7 mesi di inibizione per il presidente Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia, la Procura torna in campo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come riporta il Corriere dello Sport, la Procura guidata da Giuseppe Chinè avrebbe chiesto l‘aggravamento delle sanzioni contro il presidente. A giorni verrà fissata l’udienza. La prossima settimana, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lafederalerebbe una sanzione più pesante per il presidente dellaClaudioin merito alProsegue ilche ha visto indagata la. Dopo la prima udienza, che ha visto il giudice Mastrocola decidere per 150.000 euro di multa per la società, 7 mesi di inibizione per il presidentee 12 per i medici Pulcini e Rodia, latorna in campo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta il Corriere dello Sport, laguidata da Giuseppe Chinè avrebbe chiesto l‘aggravamento delle sanzioni contro il presidente. A giorni verrà fissata l’udienza. La prossima settimana, ...

