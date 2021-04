ArcelorMittal apre a confronto con licenziato. Lui: "Non posso scusarmi per cosa non fatta" (Di mercoledì 14 aprile 2021) ArcelorMittal è pronta a confrontarsi e reintegrare Riccardo Cristello, il dipendente di Taranto licenziato dopo un post sul suo profilo Facebook in cui consigliava la visione della fiction ‘Svegliati amore mio’ con Sabrina Ferilli, legandola al tema dell’inquinamento ambientale. Con una nota nelle scorse ore l’azienda ha spiegato “di non aver ricevuto alcuna richiesta di confronto dal dipendente, anzi ribadisce che le giustificazioni formulate dallo stesso non fanno che confermare le motivazioni della sanzione disciplinare”. ArcelorMittal ha dunque ribadito “la propria disponibilità ad un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento”. Repubblica riporta la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)è pronta a confrontarsi e reintegrare Riccardo Cristello, il dipendente di Tarantodopo un post sul suo profilo Facebook in cui consigliava la visione della fiction ‘Svegliati amore mio’ con Sabrina Ferilli, legandola al tema dell’inquinamento ambientale. Con una nota nelle scorse ore l’azienda ha spiegato “di non aver ricevuto alcuna richiesta didal dipendente, anzi ribadisce che le giustificazioni formulate dallo stesso non fanno che confermare le motivazioni della sanzione disciplinare”.ha dunque ribadito “la propria disponibilità ad unanalogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento”. Repubblica riporta la ...

