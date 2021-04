Antonio | OSS | Mi sono ammalato in attesa del vaccino Sto a pezzi

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Capobianco, OSS, racconta: Miindel. Adesso sto acon dolori ovunque e febbre.Capobianco è Operatore Socio Sanitario. Attualmente è in quarantena per coronavirus con sintomi non respiratori. Lo abbiamo raggiunto e gentilmente ci ha raccontato la sua realtà. “Ogni giorno mi alzo e mi sembra di star peggio.risultato positivo il 31 marzo con un tampone fatto a seguito della mia segnalazione al medico di famiglia di dolori diffusi e febbre.passate due settimane e ancora mi sembra di non aver raggiunto il massimo dell’intensità dei sintomi. Ho febbricola più volte al giorno, ho dolori diffusi e mal di testa fortissimi. Non riesco a stare alzato da letto per più di 5 ...

Se così non fosse,non si spiegherebbero le continue assunzioni di Infermieri Professionali eda ... Casa di Riposo Sant'Antonio Don Orione Ameno RSA Carlo Donat - Cattin Baceno Casa di Riposo ...
... che prevede la creazione, come li definisce non a torto la stessa FNOPI, di 'super OSS' e 'non ... Così Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up , il quale entra poi nella discussione ...
Difendere e valorizzare la professione infermieristica, questo ci vuole", afferma Nursing Up, che critica la decisione del presidente della Regione Luca Zaia di creare dei "super Oss" per sopperire ..