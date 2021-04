Akash Kumar ci ha provato con una naufraga prima di essere eliminato?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Flirt trae unaè statodopo appena una settimana dal suo arrivo a L’Isola dei Famosi. Eppure le notizie sul suo conto non sembranodi certo mancate. Sia durante la sua permanenza in Honduras, ma anche dopo l’eliminazione, si parla tanto di lui. Dal nuovo numero di L'articolo proviene da Novella 2000.

Nonostante siano trascorsi due giorni da quando è andata in onda l'ultima puntata dell 'Isola dei Famosi si continua a parlare della presenza die dell'elegante look che ha indossato con uno stile decisamente innato in trasmissione. Il modello italo - indiano ha sorpreso tutti con il suo fascino e la sua inaspettata sensibilità. Da ...Croccantissimo gossip di Novella 2000 sull'ex naufragoe all'attuale protagonista del cast de L'isola dei Famosi Francesca Lodo : c'è stata una simpatia tra di loro mentre combattevano la fame in Honduras? A quanto pare... Isola dei Famosi: ...Akash Kumar è stato eliminato dopo appena una settimana dal suo arrivo a L’Isola dei Famosi. Eppure le notizie sul suo conto non sembrano essere di certo mancate. Sia durante la sua permanenza in ...Croccantissimo gossip di Novella 2000 sull’ex naufrago Akash Kumar e all’attuale protagonista del cast de L’isola dei Famosi Francesca Lodo: c’è stata una simpatia tra di loro mentre combattevano la ...