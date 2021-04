AAA cercansi 20 disoccupati ad avviare ad un progetto pilota

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Felsa e Fim Cisl del Friuli Venezia in prima linea contro la crisi occupazionale: per sostenere i lavoratori precari in un momento di forte contrazione del mercato, ecco, dunque, che si fa strada undi rioccupazione attraverso la formazione finanziata.L’obiettivo è quello di dare una risposta concreta al difficile quadro occupazionale del territorio dell’Udinese e dell’Alto Friuli, aiutando 20a rimettersi in gioco e a trovare un nuovo lavoro.“Proprio i giorni scorsi – entrano nel merito dell’iniziativa i segretari di Felsa e Fim, Tommaso Billiani e Pasquale Stasio –, è stato sottoscritto un importante accordo tra un’Agenzia Per il Lavoro e un’azienda metalmeccanica del territorio, disponibile ad assumere, mediante contratto di somministrazione finalizzato alla stabilizzazione, chi parteciperà al ...