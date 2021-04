ZTE Axon 30 Ultra senza segreti | render e video anche della versione ProHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) E se invece di Pro+ si chiamasse? Poco cambierebbe, del resto sarebbe la sostanza ad essere importante, non il nome. Stiamo parlando di30, il top gamma che ZTE si appresta a svelare al pubblico tra appena due giorni, il 15 aprile. Di lui si parla già da tempo, ormai: le prime indiscrezioni – partite proprio da ZTE – sono datate gennaio 2021, e su di lui le aspettative sono davvero elevate per via di una serie di innovazioni che dovrebbe integrare. Oggi è Evan Blass a darci l’occasione di guardarlo più da vicino grazie alla pubblicazione di alcuniper la stampa – ovviamente ufficiosi – ma che conoscendo la fonte riteniamo siano più che attendibili. Il punto forte sarà la quadrupla fotocamera posteriore, formata da tre sensori ciascuno da 64MP cui sarà affiancato un tele (con lente periscopica) da 8MP con zoom ottico ...

30 ULTRA - COSA SAPPIAMO In sintesi: spessore: 8mm display: AMOLED da 6,67' con refresh rate a 144Hz, bordi curvi piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 888 fotocamere posteriori: 64+64+...La tecnologia del resto sta avanzando a grandi falcate, e ne sono una dimostrazione gli investimenti in tal senso di Oppo e della stessa, che con30 Pro tenterà il salto di qualità. Ice ...Poco cambierebbe, del resto sarebbe la sostanza ad essere importante, non il nome. Stiamo parlando di Axon 30, il top gamma che ZTE si appresta a svelare al pubblico tra appena due giorni, il 15 ...In un video teaser pubblicato sulla pagina Weibo di ZTE sono state rivelate le quattro opzioni di colore che vestiranno lo la serie Axon 30.