Von der Leyen sul Sofagate: "Incindete molto imbarazzante. Mi sono sentita sola" (Di martedì 13 aprile 2021) Un incidente molto imbarazzante. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha qualificato così il Sofagate nel suo intervento oggi alla Conferenza dei presidenti del parlamento europeo. Lo riferiscono fonti Ue. "Ad Ankara mi sono sentita sola". Le tre istituzioni europee dovrebbero essere su un piano di parità quando si tratta di paesi terzi, ha aggiunto von der Leyen, identificando poi nell'incidente una dimensione di genere e collegandolo al ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Von der Leyen si è poi ripromessa che quanto accaduto nel viaggio ad Ankara non si ripeterà mai più e che le missioni saranno preparate congiuntamente. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla ...

