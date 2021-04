Vincono le prime sette del campionato (Di martedì 13 aprile 2021) Vincono tutte le prime sette del campionato. L’Inter vince l’undicesima partita di fila (1-0 sul Cagliari) e rimane saldamente in testa alla classifica, aspettando la matematica per cucirsi lo scudetto sul petto. Mentre il Milan vincendo a Parma (1-3) rimane al secondo posto. Vincono anche Juve (3-1 sul Genoa) e Atalanta (2-3 a Firenze) che ora sarebbero in Champions con le milanesi. Ma Napoli (0-2 sulla Samp), Lazio (0-1 sul Verona) e Roma (1-0 sul Bologna) sono lì a un passo (uno, due, tre punti…). In coda alla classifica, guadagna terreno il Toro che alla Dacia Arena vince una gara importantissima contro l’Udinese. Ora per la squadra di Nicola il vantaggio sul Cagliari, terzultimo in classifica, è di cinque punti. Undicesima vittoria di fila per l’Inter di Conte Anche contro il Cagliari, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021)tutte ledel. L’Inter vince l’undicesima partita di fila (1-0 sul Cagliari) e rimane saldamente in testa alla classifica, aspettando la matematica per cucirsi lo scudetto sul petto. Mentre il Milan vincendo a Parma (1-3) rimane al secondo posto.anche Juve (3-1 sul Genoa) e Atalanta (2-3 a Firenze) che ora sarebbero in Champions con le milanesi. Ma Napoli (0-2 sulla Samp), Lazio (0-1 sul Verona) e Roma (1-0 sul Bologna) sono lì a un passo (uno, due, tre punti…). In coda alla classifica, guadagna terreno il Toro che alla Dacia Arena vince una gara importantissima contro l’Udinese. Ora per la squadra di Nicola il vantaggio sul Cagliari, terzultimo in classifica, è di cinque punti. Undicesima vittoria di fila per l’Inter di Conte Anche contro il Cagliari, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Vincono prime Inter senza freni. Vincono anche Juventus, Lazio e Napoli Undicesima vittoria consecutiva per i nerazzurri, che vincono di misura anche contro il Cagliari per 1 - 0. Importanti successi in chiave Champions per ... Nelle prime battute della ripresa gli azzurri ...

Resta viva solo la corsa Champions Vincono le prime della classe. Tutte. Non cambia niente in classifica, men che meno nella lotta per lo scudetto in cui l'Inter fa corsa a sè. Ormai è partito il conto alla rovescia per la festa. ...

