VIDEO – Tiki Taka | Auriemma-Oppini duro scontro in diretta | “Gli juventini non dovrebbero proprio parlare degli arbitri…”

(Di martedì 13 aprile 2021)si punzecchiano durante la trasmissione. Il giornalista napoletano e il figlio di Alba Parietti si sono resi protagonisti di un botta e risposta su Juventus- Napoli.chiamato in causa su Juventus-Napoli ha commentato: “Credo sia corretto muovere qualche critica nei confronti della Juventus. Anzi credo sia giusto. Sento Cruciani dire che facendo così ci inimichiamo i tifosi della Juventus.che dice che ancora non si può giudicare l’operato di Andrea Pirlo?”.risponde alle affermazioni di: “Raffaele in genere inizi le trasmissioni parlando di VAR per criticare la Juventus. Oggi non lo fai?“. La provocazione discatena la reazione di: “Questo è un ...

Advertising

zazoomblog : VIDEO – Tiki Taka Auriemma-Oppini duro scontro in diretta: “Gli juventini non dovrebbero proprio parlare degli arbi… - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: Inter piena di debiti strategie sbagliate anche prima del Covid Suning potrebbe perderla nonostante lo scudetto ... P… - SergioSierra67 : Inter piena di debiti strategie sbagliate anche prima del Covid Suning potrebbe perderla nonostante lo scudetto ...… - Tiki_Taka_real : Pasquale Bruno a #TikiTaka: '#Ronaldo insofferente, i suoi sono gesti antipatici' - Tiki_Taka_Tiki_ : RT @Alkolikyorumlar: Zuahahahahahahahahahahahahahhaahahahshahshha?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tiki

napolipiu.com

Ha anche un suo blog, che si chiama Have a lovely day in cui pubblicatutorial su makeup e ...su Italia 1 come co - conduttrice di Cultura Moderna con Teo Mammucari e come opinionista aTaka ...Nel corso della sua esperienza nel programma televisivoTaka, infatti, aveva dichiarato: ' ... Manuela Ferrera ha un account su Instagram , attraverso il quale condivide spesso foto edella ...Auriemma e Oppini si punzecchiano durante la trasmissione Tiki Taka. Il giornalista napoletano e il figlio di Alba Parietti si sono resi protagonisti di un botta e risposta su Juventus- Napoli.Al tecnico non basta vincere e mettere fine al "regno" della Juve: sui social attacca chi critica il gioco e posta il video delle azioni ...