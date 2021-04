Viale Castrense | auto in fiamme | 70enne soccorsa da Vigili

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per la donna di 70 anni salvata questa mattina da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale. Diretta all’ospedale per alcune terapie salva vita a bordo della sua, la donna suha visto la sua vettura iniziare a prendere fuoco. Nel senso opposto di marcia, una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) dei, Reparto Tutela Flu, si e’ fermata a soccorrere la donna, aiutandola ad uscire dal veicolo. Gli agenti, dopo aver allertato idel fuoco e in attesa del loro arrivo, si sono subito attivati, con alcune unita’ di supporto sopraggiunte dai vicini Gruppi I e VII, per mettere in sicurezza l’area, deviando il traffico ed evitando che leavvolgessero le ...

