Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 15 | 30

(Di martedì 13 aprile 2021)DEL 13 APRILEORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE UN INC INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO FORMANDO LUNGHE CODE TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO INVECE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER ARDEATINA E APPIA IN ESTERNA; CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO POI SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DALLO SCORSO 7 APRILE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL ...