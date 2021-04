(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoViaggiatore accusa unsuldella: convoglio fermo in stazione e circolazione garantita su untra Torre del Greco e Torre Annunziata. Ad annunciarlo è l’Ente autonomo Volturno che in una nota spiega come il”delle ore 8.25 da Napoli a Poggiomarino è soppresso da Villa delle Ginestre a Poggiomarino a seguito di un malessere di un viaggiatore”. ”Pertanto – proseguono da Eav – alle ore 9 circa, fino a contrario avviso, si attivava la circolazione atra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Trasporti: malore su treno, servizio #Circumvesuviana su unico binario ** -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti malore

Agenzia ANSA

...Tribunale di Firenze riguardo alla causa contro il Ministero delle Infrastrutture e deie ...ricordato senza la presenza di Loris Rispoli - purtroppo è ricoverato a causa di un grave- ...SPORT, QUARTIERI,, INFO , ECONOMIA, MODA CASE POPOLARI. INQUILINI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE, RIPARTE CON CROCE ROSSA L'AIUTO PER SALIRE E SCENDERE LE SCALE Notizia precedente A4.fatale ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Viaggiatore accusa un malore sul treno della Circumvesuviana: convoglio fermo in stazione e circolazione garantita su un unico binario tra Torre del ...Ha accusato un malore mentre guidava il suo mezzo pesante lungo via d’Ancona. Con grande coraggio ha cercato di non perdere lucidità. Ha pensato a trovare una piazzola di sosta dove potersi fermare. E ...