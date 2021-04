Traslocare nel 2021: piccoli accorgimenti da seguire (Di martedì 13 aprile 2021) Traslocare nel 2021 può sembrare un’impresa difficile. Indubbiamente facile non lo è! Ma seguendo un’organizzazione fatta bene il compito diventa più semplice e senza alcuno stress. La prima cose da fare è la disdetta del contratto (se si è in affitto, di norma 3/6 mesi prima, basta leggere il contratto d’affitto). Poi bisogna contattare i gestori delle tue utenze per il distacco. Va fatto all’incirca 2 mesi prima del trasloco. In contemporanea conviene fare gli allacci delle utenze nella nuova abitazione. Se gli oggetti da portare via sono tanti, bisogna rivolgersi ad un’azienda che se si occupa di traslochi. Un mese prima bisogna contattare diverse aziende di trasloco per valutare più preventivi possibili. Ad un mese al giorno del trasloco bisogna valutare quali oggetti non portare nella nuova casa. Con il passare degli anni spesso accumuliamo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 aprile 2021)nelpuò sembrare un’impresa difficile. Indubbiamente facile non lo è! Ma seguendo un’organizzazione fatta bene il compito diventa più semplice e senza alcuno stress. La prima cose da fare è la disdetta del contratto (se si è in affitto, di norma 3/6 mesi prima, basta leggere il contratto d’affitto). Poi bisogna contattare i gestori delle tue utenze per il distacco. Va fatto all’incirca 2 mesi prima del trasloco. In contemporanea conviene fare gli allacci delle utenze nella nuova abitazione. Se gli oggetti da portare via sono tanti, bisogna rivolgersi ad un’azienda che se si occupa di traslochi. Un mese prima bisogna contattare diverse aziende di trasloco per valutare più preventivi possibili. Ad un mese al giorno del trasloco bisogna valutare quali oggetti non portare nella nuova casa. Con il passare degli anni spesso accumuliamo ...

