Transizione energetica | Draghi e Cingolani vedono Ad Stellantis | Eni | Enel | Snam e Terna

(Teleborsa) – Il Premier Mario Draghi chiama all'appello le grandi industrie italiane coinvolte nella Transizione energetica ed insieme al Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani incontra gli Amministratori delegati, per discutere di uno dei temi più caldi del momento. Al centro della riunione – a quanto si apprende – i temi legati all'energia e alla Transizione energetica. Convocati a Palazzo Chigi John Elkann, Ceo di Stellantis, Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, Francesco Starace Ad di Enel, Marco Alverà Ad di Snam e Stefano Donnarumma Ad di Terna. Si tratta di società, in gran parte partecipate statali, che sono già lanciate già nel campo della ...

