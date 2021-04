Sparatoria in una scuola: una vittima e diversi feriti. La ricostruzione (Di martedì 13 aprile 2021) Ennesima Sparatoria finita in una vera e propria tragedia: il tutto si svolge all’interno di una scuola, l’uomo armato è uno studente del liceo stesso. Quello delle armi, in diversi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021) Ennesimafinita in una vera e propria tragedia: il tutto si svolge all’interno di una, l’uomo armato è uno studente del liceo stesso. Quello delle armi, in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Adnkronos : #Usa: sparatoria in un liceo di #Knoxville: morto uno studente, un altro arrestato. Agente ferito. - SkyTG24 : Parigi, spari davanti a ospedale: un uomo ucciso e una donna ferita. Responsabile in fuga - Agenzia_Ansa : Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta vicino a Rock Hill, cittadina della South Carol… - MarisaDenaro71 : #13aprile 2019 Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo vicecomandante della stazione di Cagnano Varano ucciso in se… - SmorfiaDigitale : Sparatoria in una scuola a Knoxville, in Tennessee: fermato un minorenne -