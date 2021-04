Roma Termini: controllano una donna sospetta e scoprono che deve scontare 10 anni di carcere (Di martedì 13 aprile 2021) Una donna con diversi precedenti e proveniente dal campo nomadi di Castel Romano, si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, tra le gallerie del “Forum Termini”, l’area commerciale della principale stazione ferroviaria della Capitale, quando i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno deciso di controllarla. Gli accertamenti All’esito degli accertamenti, a carico della donna, una cittadina bosniaca di 37 anni, è emerso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica, Ufficio Esecuzioni Penali. La 37enne deve infatti scontare una pena di 10 anni, 7 mesi e 6 giorni di reclusione per un cumulo pene concorrenti per vari furti. La donna è stata quindi arrestata e portata nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Unacon diversi precedenti e proveniente dal campo nomadi di Castelno, si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, tra le gallerie del “Forum”, l’area commerciale della principale stazione ferroviaria della Capitale, quando i Carabinieri del Nucleo Scalohanno deciso di controllarla. Gli accertamenti All’esito degli accertamenti, a carico della, una cittadina bosniaca di 37, è emerso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica, Ufficio Esecuzioni Penali. La 37enneinfattiuna pena di 10, 7 mesi e 6 giorni di reclusione per un cumulo pene concorrenti per vari furti. Laè stata quindi arrestata e portata nel ...

