Roma | Calenda | Se Letta vuole primarie nostre strade si separano

(Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto lesi. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e operare un rinnovamento di classe dirigente che letra correnti non garantiscono". Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di, Carlo, intervenendo sulle parole del segretario del Pd, Enrico, che ieri ha rilanciato leper le elezioni amministrative. "Ci confronteremo sui programmi con apertura e reciproca disponibilità. Iniziamo oggi con webinar su Piano rifiuti", aggiunge. "Le amministrative sono un banco di prova molto significativo per la costruzione dell'alleanza ...

La piazza centrale, quella che da sola vale metà partita ma pure la più complicata, è. Se ... Chiunque sia il 'campione' democratico dovrà vedersela conche non ha alcuna intenzione di ...Nella foto non c'è il leader di Azione, candidato a sindaco di, ma un bimbo in carne che viene indicato come un giovane. L'immagine è una forma di body shaming, il deridere qualcuno per ...(Adnkronos) - "Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversal ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di parlare ...