Ristoratrice in ginocchio davanti Polizia: “aiuto, ho perso tutto” (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in ginocchio”. Piange e si inginocchia terra in lacrime, Chiara, 50enne Ristoratrice toscana. Un grido disperato quello che si alza dal Circo Massimo di Roma a margine della manifestazione dei ristoratori in piazza da stamattina. Dopo ore di protesta e attimi di tensione, la rabbia e le emozioni di Chiara sono esplose davanti al cordone dei poliziotti in tenuta anti sommossa schierati su via dei Cerchi, dove poco fa e’ stata fatta passare una delegazione di 5 manifestanti per raggiungere Montecitorio. Piange Chiara e si appella al Governo Draghi: “Aiutateci, siamo disperati. Non ce la facciamo piu’ a dire ‘È arrivata la bolletta, come la paghiamo?’, ‘e’ arrivato l’affitto cosa gli diamo?'”. Tra i singhiozzi e l’abbraccio di altri ristoratori che la fanno rialzare in piedi, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in”. Piange e si inginocchia terra in lacrime, Chiara, 50ennetoscana. Un grido disperato quello che si alza dal Circo Massimo di Roma a margine della manifestazione dei ristoratori in piazza da stamattina. Dopo ore di protesta e attimi di tensione, la rabbia e le emozioni di Chiara sono esploseal cordone dei poliziotti in tenuta anti sommossa schierati su via dei Cerchi, dove poco fa e’ stata fatta passare una delegazione di 5 manifestanti per raggiungere Montecitorio. Piange Chiara e si appella al Governo Draghi: “Aiutateci, siamo disperati. Non ce la facciamo piu’ a dire ‘È arrivata la bolletta, come la paghiamo?’, ‘e’ arrivato l’affitto cosa gli diamo?'”. Tra i singhiozzi e l’abbraccio di altri ristoratori che la fanno rialzare in piedi, ...

