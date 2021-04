Report, la proposta di Ferramonti contro Conte. Boschi: “Mai risposto” (Di martedì 13 aprile 2021) “Un milione di voti se cacciate Conte”. La replica di Maria Elena Boschi dopo il servizio di Report sulla proposta di Gianmario Ferramonti non si è fatta attendere: dalla deputata di Italia Viva non è mai arrivata alcuna risposta. Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesDopo il servizio di Report su Gianmario Ferramonti, andato in onda nella puntata di ieri, lunedì 12 aprile, è scoppiata la polemica. L’ex tesoriere della Lega “gelliano”, come lui stesso si è definito per gli ottimi rapporti con il piduista Licio Gelli, ha confessato al giornalista Giorgio Mottola di aver proposto a Maria Elena Boschi, tramite un messaggio, un aiuto importante nel caso in cui Italia Viva avesse fatto cadere il governo guidato da Giuseppe Conte. ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021) “Un milione di voti se cacciate”. La replica di Maria Elenadopo il servizio disulladi Gianmarionon si è fatta attendere: dalla deputata di Italia Viva non è mai arrivata alcuna risposta. Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesDopo il servizio disu Gianmario, andato in onda nella puntata di ieri, lunedì 12 aprile, è scoppiata la polemica. L’ex tesoriere della Lega “gelliano”, come lui stesso si è definito per gli ottimi rapporti con il piduista Licio Gelli, ha confessato al giornalista Giorgio Mottola di aver proposto a Maria Elena, tramite un messaggio, un aiuto importante nel caso in cui Italia Viva avesse fatto cadere il governo guidato da Giuseppe. ...

