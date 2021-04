Ratchet and Clank: Rift Apart riceverà presto novità, parola di Insomniac Games (Di martedì 13 aprile 2021) Ratchet & Clank: Rift Apart ha il potenziale per essere un enorme lancio per PlayStation 5 e i fan sono impazienti di apprendere nuove informazioni sull'atteso gioco. Con un'imminente lancio in programma per l'11 giugno, molti fan non vedono l'ora di saperne di più su Ratchet & Clank: Rift Apart. Mentre lo sviluppatore Insomniac Games ha pubblicato un buon numero di trailer, in molti sono rimasti delusi dalla quantità limitata di gameplay mostrata finora. I fan stanno aspettando di vedere come il gioco trarrà vantaggio dal nuovo hardware di PlayStation 5 e come continuerà la storia di Ratchet & Clank poiché è un sequel diretto di Ratchet and ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021)ha il potenziale per essere un enorme lancio per PlayStation 5 e i fan sono impazienti di apprendere nuove informazioni sull'atteso gioco. Con un'imminente lancio in programma per l'11 giugno, molti fan non vedono l'ora di saperne di più su. Mentre lo sviluppatoreha pubblicato un buon numero di trailer, in molti sono rimasti delusi dalla quantità limitata di gameplay mostrata finora. I fan stanno aspettando di vedere come il gioco trarrà vantaggio dal nuovo hardware di PlayStation 5 e come continuerà la storia dipoiché è un sequel diretto diand ...

