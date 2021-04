Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

(Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

... le Regioni gialle ovviamentee qualcuna potrebbe essere bianca", anche se ora "questo non ... insiste Sileri: "Le vaccinazioni proseguono, le dosi arrivano eavremo protetto il 75% ...ho parlato del 2 giugno facevo riferimento alla più importante festa nazionale, ossia ... per esempio domani una Regione è in arancione e allora i parrucchieri possono. Ci sono invece ...Vaccini, Figliuolo: «Per giugno avremo 45 milioni di dosi» "Voglio riaprire l'Italia, ma dopo aver messo al sicuro chi rischia la vita" ...L’obiettivo temporale del ministro della Cultura è la fine della primavera, quando intende riaprire cinema, teatri e sale da concerto per almeno 500 persone al chiuso e mille all’aperto. In più ...