Pokémon GO, ban di sette giorni colpiscono diversi ignari giocatori (Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono diversi giocatori di Pokémon GO che stanno riportando una serie di ripetuti ban della durata di sette giorni all'interno del gioco. Dopo essere stati colpiti dal ban standard di sette giorni del gioco per un primo reato di frode e quindi dopo aver aspettato una settimana per giocare di nuovo, i fan accedono per scoprire che un secondo, terzo e quarto ban di sette giorni li aspetta semplicemente al loro ritorno. In passato si sono verificati casi in cui i giocatori sono stati erroneamente segnalati per aver imbrogliato, con Niantic che ha riconosciuto l'errore, ma la situazione sembra più complessa in questo caso. Insomma, a quanto pare si viene bannati una prima volta se si usa un cheat, ma le volte successive, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon ban Pokémon Go Lega Mega Remix - Lista Pokémon bannati e consigli per vincere Nonostante la lista dei ban abbia fatto fuori gran parte delle nostre raccomandazioni per la Lega Mega , queste non erano abbastanza diffuse da finire fra i Pokémon vietati. Nello specifico, questi ...

Pokémon Go: ondata di ban, ecco la mail riservata ai bari Tom's Hardware