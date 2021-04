Pd | Calenda libero di autoescludersi da primarie

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Leservono a coinvolgere tutte le romane e i romani del centrosinistra nelle scelte di una comunita’ politica e, da sempre, sono uno strumento di partecipazione fondamentale per i cittadini. Le autocandidature di leader nazionali, di alcuni partiti personali, servono solo a far crescere di qualche punto percentuale le loro liste nei sondaggi”. Lo dicono, in una nota congiunta, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pd Roma. “Quindi crediamo- proseguono gli esponenti dem- che sesceglie didalla coalizione del centrosinistra, per la corsa al Campidoglio, puo’ legittimamente farlo, ma la smetta di scaricare le sue decisioni sulla nostra comunita’ politica e sul segretario Enrico Letta oggi, e Zingaretti ieri”. “Nel Pd stiamo lavorando per dare voce alla base del ...