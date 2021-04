Oms, interrompere vendita animali selvatici in mercati cibo (Di martedì 13 aprile 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei mercati alimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive.Il comunicato dell'OMS"Gli animali, in particolare quelli selvatici, sono la causa di più del 70% di tutte le nuove malattie infettive trasmesse agli esseri umani, molte delle quali determinate da nuovi virus" come il Covid. "I mammiferi selvatici, in particolare, rappresentano un rischio reale per la comparsa di nuove malattie", si legge in un comunicato dell'Agenzia.Teorie sul CovidLa trasmissione del virus Covid -19 all'uomo attraverso gli animali selvatici e' una delle teorie favorite dagli esperti dell'organizzazione. Diversi studi internazionali hanno delineato gli scenari ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 aprile 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare ladi mammiferivivi neialimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive.Il comunicato dell'OMS"Gli, in particolare quelli, sono la causa di più del 70% di tutte le nuove malattie infettive trasmesse agli esseri umani, molte delle quali determinate da nuovi virus" come il Covid. "I mammiferi, in particolare, rappresentano un rischio reale per la comparsa di nuove malattie", si legge in un comunicato dell'Agenzia.Teorie sul CovidLa trasmissione del virus Covid -19 all'uomo attraverso glie' una delle teorie favorite dagli esperti dell'organizzazione. Diversi studi internazionali hanno delineato gli scenari ...

