Nettuno | emergenza Covid | erogati oltre 128 000€ in buoni spesa ai cittadini in difficoltà

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono 415 ifinora dal Comune diaiche ne hanno fatto richiesta, per un totale di € 128.560,00 a cui si aggiungono € 10.400,00 che sono stati distribuiti a chi ha chiesto aiuto per l’acquisto di farmaci. “E’ stata messa in piedi una straordinaria macchina di sostegno – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune diMaddalena Noce – gli uffici hanno lavorato incessantemente per esaminare tutte le richieste pervenute, verificare i requisiti e procedere con l’accreditamento deisulle tessere sanitarie deiin. La maggior parte deiè stato assegnato prima di Pasqua permettendo ai ...

Il consigliere comunale del Pd diRoberto Alicandri in qualità di responsabile di CAF informa del nuovi avviso pubblico per i ...della prosa e dell'audiovisivo che a causa dell'Covid, ...Sono circa 1300 le richieste pervenute al Comune didalla riapertura del bando per l'erogazione di buoni spesa messi a disposizione dei cittadini in difficoltà a causa dell'Coronavirus. Un numero notevole di domande che dà la misura ...Le associazioni che aderiscono al Coordinamento organizzativo Slot Mob sul territorio di Anzio e Nettuno, per iniziative e manifestazioni legate ad ...Sono 415 i buoni spesa erogati finora dal Comune di Nettuno ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, per un totale di € 128.560,00 a cui si aggiungono € ...